В Раде сообщили о подготовке уголовного дела в отношении Кличко

Украинские власти готовят уголовное дело в отношении мэра города Киева Виталия Кличко. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

По ее словам, уголовное дело готовится также против бывшего президента Украины Петра Порошенко, в отношении которого ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции.

«Против Порошенко готовят обвинения, я думаю, что [Генеральный прокурор] Руслан Кравченко их подпишет», — заявила депутат.

Скороход добавила, что за последние несколько лет между мэром Киева и властями страны, в особенности Зеленским, представляющими разные политические партии, вспыхивали конфликты. По ее словам, Кличко, обвинял украинские власти в злоупотреблении в вопросе централизации власти.

До этого политолог Михаил Павлив заявил, что начавшиеся на Украине антикоррупционные протесты указывают на сговор против президента страны Владимира Зеленского. По его словам, его устроили те же самые люди, которые стояли у истоков майдана 2014 года, в том числе Порошенко и Кличко.

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