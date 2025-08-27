Глава ФБР рассказал о расследовании стрельбы в школе в Миннеаполисе

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует стрельбу в католической школе в Миннеаполисе (штат Миннесота) как акт внутреннего терроризма. Об этом в соцсети X сообщил глава ведомства Кэш Патель.

«ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков», — написал глава ФБР.

О стрельбе в католической школе сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. В результате происшествия погибли двое детей. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как критическое.

Нападение устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считающий себя трансгендером («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Стрелявший сменил свое имя с Роберт на Робин в 2020 году. Известно также, что мать злоумышленника ранее работала в католической школе, на которую Робин и совершил нападение. После нападения на школу Уэстмен покончил с собой.

Ранее Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Миннеаполисе.