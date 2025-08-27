На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснил, почему полиция не стала стрелять в напавшего на них москвича

RT: стрельба при задержании на Щелковском шоссе могла задеть гражданских
Global Look Press

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT объяснил, почему полицейские при задержании мужчины с ножом в Москве не применили огнестрельное оружие.

Он отметил, что нарушитель действительно не подчинялся законным требованиям сотрудников, но численное преимущество было на стороне полиции, а в момент задержания мужчина уже не показывал агрессии, указывающей на угрозу жизни правоохранителей.

По словам юриста, для применения табельного оружия необходимо учитывать все обстоятельства. Соловьев подчеркнул, что происшествие происходило в общественном месте, где находились автомобили и гражданские лица. В таких условиях стрельба могла привести к рикошету и пострадать могли случайные люди. Он добавил, что сотрудники обязаны сначала сделать предупредительный выстрел в воздух и лишь после этого открывать огонь, если есть угроза безопасности.

Соловьев отметил, что мужчина находился в состоянии сильного волнения и не до конца понимал происходящее. Несмотря на то, что он бросил бутылку с зажигательной смесью, активное нападение завершилось в момент её использования. Юрист выразил мнение, что действия полиции были правомерными, так как злоумышленника удалось задержать без применения оружия. Он предположил, что проверки подтвердят законность действий сотрудников.

Утром 27 августа в Москве на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон» мужчина напал с ножом на полицейских. Уточняется, что мужчина сначала поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Видео задержания позднее опубликовал Telegram-канал 112. Мотивом нападения мужчины стала ненависть к полиции.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.

