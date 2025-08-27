Названо наказание, которое может грозить напавшему на полицейских в Москве иностранцу

Иностранец, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве, может получить пожизненный срок лишения свободы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Следственного Комитета России (СК РФ).

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, наказание по которой варьируется от лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Москве на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон» неизвестный напал с ножом на полицейских. Уточняется, что мужчина поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Видео задержания позднее опубликовал Telegram-канал 112. Мотивом нападения мужчины стала ненависть к полиции.

В настоящий момент нападавший задержан, в результате происшествия никто не пострадал, уточнили в СК.

