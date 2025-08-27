Актер Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России

В России появилась фирма «Хикари», основанная Стивеном Сигалом и его сыном

Американский актер Стивен Сигал вместе с сыном Домиником зарегистрировал в России новую компанию «Хикари». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно реестру, общество с ограниченной ответственностью появилось 26 августа. Основным направлением деятельности фирмы указано консультирование в области коммерции и управления. При этом Mash пишет, что компания займется переработкой отходов.

В июле Сигал покинул пост генерального директора ООО «Пять элементов», зарегистрированного в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально были сам Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал.

В октябре прошлого года стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стивен Сигал встретился с якутским военным, победившим бойца ВСУ в схватке.