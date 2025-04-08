Россияне поддержали идею распределения выпускников вузов

В России школьники (90%) и их родители (80%) выступили за распределение выпускников вузов и колледжей – об этом они заявили в соответствующем опросе. Для 75% учащихся крайне важно работать в будущем по профессии, полученной в вузе, цитирует RT результаты исследования.

Выступая за возвращение системы распределения после учебы, школьники среди плюсов выделили возможность быстрого профессионального роста (64%), гарантию трудоустройства (20%), решение вопроса с поиском места работы (13%).

В то же время те, кто не поддерживает такую инициативу, опасаются, что распределение выпускников приведет к обязанности работать в непопулярной организации с низкой зарплатой (59%), переживают, что это ограничит их свободу выбора (24%) и боятся, что выпускников в итоге окажется больше, чем рабочих мест (6%).

Что касается родителей школьников, то в целом они выделяют такие же плюсы в этой системе, что и дети. При этом многие из них считают, что такой подход поможет экономике страны, решив проблему кадрового дефицита.

Сменить место жительства ради распределения готовы 39% школьников, если переезд будет временным, еще 28% с ответом затруднились, а 25% заявили, что не согласны с такой перспективой. Треть учащихся считают, что после вузов им должны помогать специализированные карьерные центры, еще 28% выступили за обычное целевое обучение и распределение.

Исследование образовательной компании Maximum Education подготовлено на основе опроса более 1,4 тыс. респондентов.

До этого член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что к системе распределения выпускников можно вернуться, но работать она будет не так, как в советские годы. По ее словам, возрождение такой системы возможно при условии, что работодатели будут готовы предоставить соцпакет и перспективу карьерного роста. В СССР же в роли заказчика выступало государство и распределение было государственным.

Ранее в России призвали вернуться к практике распределения выпускников вузов.