На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин справил нужду на глазах у детей на орудие-памятник

В Новомосковске мужчина помочился на орудие-памятник на глазах у детей
true
true
true
close
Подслушано Новомосковск/VK

В Новомосковске неизвестный справил нужду у орудия-памятника, когда рядом находились дети. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По словам очевидца, нарушителю общественного порядка сделали замечание, но он на него никак не отреагировал.

До этого похожий случай произошел в Туле. Там на Вечный огонь помочился нелегальный мигрант. Инцидент произошел 26 марта у мемориального комплекса «Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на Вечный огонь в присутствии других людей. Суд определил его действия как «осквернение символов воинской славы» и отправил на год в колонию-поселение.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами