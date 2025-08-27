Россиянин справил нужду на глазах у детей на орудие-памятник

В Новомосковске мужчина помочился на орудие-памятник на глазах у детей

В Новомосковске неизвестный справил нужду у орудия-памятника, когда рядом находились дети. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По словам очевидца, нарушителю общественного порядка сделали замечание, но он на него никак не отреагировал.

До этого похожий случай произошел в Туле. Там на Вечный огонь помочился нелегальный мигрант. Инцидент произошел 26 марта у мемориального комплекса «Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на Вечный огонь в присутствии других людей. Суд определил его действия как «осквернение символов воинской славы» и отправил на год в колонию-поселение.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган.