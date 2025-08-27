На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Руководители татарских объединений подрались на международном конгрессе в Казани

Ura: на конгрессе в Казани активистка дала пощечину экс-кандидату в мэры Тюмени
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

На международном татарском конгрессе в Казани произошел конфликт между руководителями тюменских национальных татарских объединений. Об этом сообщило агентство URA.ru.

Спор завершился рукоприкладством между инициатором установки памятника жене хана Кучума Луизой Шамсутдиновой и экс-кандидатом в мэры Тюмени, лидером тюменских «Коммунистов России» Динаром Абукиным.

По словам самой Шамсутдиновой, она дала пощечину Абукину, когда посчитала, что тот переступил допустимые границы в общении. Она добавила, что рядом была еще одна женщина, которая тоже хотела вмешаться, но не успела. Она также отметила, что слова Абукина могли негативно сказаться на репутации Тюменской области.

Динар Абукин пока не прокомментировал инцидент: на звонки корреспондента он сослался на плохую связь и на последующие сообщения не ответил. Конгресс проходил в четырехзвездочном отеле «Корстон» и должен был быть посещен главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее в Челябинской области конфликт двух депутатов закончился дракой.

