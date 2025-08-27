На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму уменьшили площадь ограничения мобильного интернета

Аксенов: в Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что в республике начали увеличивать скорость мобильного интернета и снижать площадь его временного отключения.

«Уменьшили площадь, на которой происходят ограничения — еще ряд позиций, которые нам позволят с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой — дать минимально необходимый набор и для местных жителей и для туристов», — сказал глава республики.

Он отметил, что мобильный интернет — вопрос в первую очередь безопаности гражданских и военных объектов на территории республики.

По словам Аксенова, послабления начали действовать с сегодняшнего дня, и решение о них было принято по согласованию с центральным аппаратом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

12 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мобильный интернет в Крыму «будет недоступен на неопределенный период времени» из-за атак беспилотников со стороны Украины.

19 августа Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» анонсировал возможное послабление ограничений в работе мобильного интернета.

Ранее в Мурманской области временно упала скорость мобильного интернета.

