Мужчина купил более 150 лотерейных билетов и сорвал джекпот

В США мужчина купил 162 лотерейных билета и выиграл более $800 тысяч
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина выиграл в лотерею крупную сумму — для этого он приобрел 162 билета. Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась жителю штата Южная Каролина — мужчина выиграл приз в размере $811 тысяч (более 65 млн рублей). Он рассказал, что испытывал особое предчувствие относительно комбинации «1-7-3-1», поэтому 7 августа приобрел все билеты, которые нашел с ней в супермаркете. Он потратил на них $339, а 22 августа узнал, что стал рекордсменом по выигрышу.

До этого в США женщина дважды за месяц выиграла в лотерею и разбогатела на $2,2 миллиона. Ей предложили два варианта — получать деньги постепенно, по $100 тыс. в месяц, либо получить всю сумму сразу. Она выбрала забрать все деньги разом.

Ранее сообщалось о том, что жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею 72,2 млн рублей.

