В США женщина дважды за месяц выиграла в лотерею

Американка дважды за месяц выиграла в лотерею и разбогатела на $2,2 миллиона

Жительница американского штата Северная Каролина выиграла в двух розыгрышах лотереи за месяц и разбогатела на $2,25 млн (178 млн рублей). Об этом пишет UPI.

Дженнифер Кляйнендорст из города Уиллоу-Спринг сначала победила в лотереи 2025 Multiply The Cash Second Chance, получив $250 тыс., а затем выиграла в лотерею 100X The Cash, став обладательницей еще двух миллионов долларов.

Ей предложили два варианта — получать деньги постепенно, по $100 тыс. в месяц, либо получить всю сумму сразу. Она выбрала забрать все деньги разом.

Недавно жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею 72,2 млн рублей. Она считает, что удача улыбнулась ей благодаря тому, что несколько дней до победы она слушала аффирмации — позитивные утверждения на привлечение финансовой прибыли, создающие правильный эмоциональный настрой. Раньше она думала, что должна отгадать счастливую комбинацию, но затем пересмотрела свои убеждения.

