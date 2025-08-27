В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shutterstock

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили направить будущую индексацию маткапитала на доплаты за второго и последующих детей. Подобная инициатива сократит разрыв между материальной поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс. рублей), отметила экономист Екатерина Сабельникова, ее слова приводят «Известия».

По словам эксперта, при рождении второго ребенка материальная помощь играет куда более значимую роль, тогда как серьезных стимулов появления второго малыша в семье сейчас нет.

С 1 февраля 2025 года в России вырос размер материнского капитала. Он увеличился с 630 380,78 рубля до 690 266,95 рубля за первого ребенка, с 202 643,96 рубля до 221 895,14 рубля за второго ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, а также третий и любой последующий ребенок, если до их появления право на получение данной меры поддержки не было использовано, размер маткапитала был увеличен с 833 024,74 рубля до 912 162,09 рубля.

В России до 2020 года маткапитал предоставлялся только при рождении второго и последующих детей.

Ранее сообщалось, что сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили вдвое.

