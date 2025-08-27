Томичка лишилась квартиры и миллионов рублей из-за вымышленных кредитов от аферистов

Пожилая жительница Томска лишилась 5,5 миллионов рублей, поверив в мифические кредиты. Об этом сообщает mk.ru.
Неизвестный при первом разговоре представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал о якобы оформленных на 65-летнюю женщину кредитах. По словам «сотрудницы» Росфинмониторинга, кто-то якобы взял на нее кредиты на общую сумму 15 миллионов рублей.
Чтобы аннулировать заявки на выдачу средств, ей порекомендовали отправить собственные средства на указанный мошенниками счет и таким образом израсходовать кредитный потенциал. Жительница Томска последовала инструкциям неизвестных.
На следующий день с ней снова связались и заявили, что кто-то выставил ее на продажу.
«Томичка оформила кредит под залог недвижимости и перевела деньги на указанный счет», – сообщается в публикации.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Ранее латиноамериканская страна экстрадировала в РФ обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.