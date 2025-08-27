На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Томичка лишилась квартиры и миллионов рублей из-за вымышленных кредитов от аферистов

В Томске женщина лишилась более 5 млн рублей, поверив в вымышленные кредиты
true
true
true
close
SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая жительница Томска лишилась 5,5 миллионов рублей, поверив в мифические кредиты. Об этом сообщает mk.ru.

Неизвестный при первом разговоре представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал о якобы оформленных на 65-летнюю женщину кредитах. По словам «сотрудницы» Росфинмониторинга, кто-то якобы взял на нее кредиты на общую сумму 15 миллионов рублей.

Чтобы аннулировать заявки на выдачу средств, ей порекомендовали отправить собственные средства на указанный мошенниками счет и таким образом израсходовать кредитный потенциал. Жительница Томска последовала инструкциям неизвестных.

На следующий день с ней снова связались и заявили, что кто-то выставил ее на продажу.

«Томичка оформила кредит под залог недвижимости и перевела деньги на указанный счет», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Ранее латиноамериканская страна экстрадировала в РФ обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.

