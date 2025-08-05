Психолог объяснила, как привить ребенку самоконтроль

Простые задания, игры и совместные мини-проекты помогут ребенку научиться управлять своими эмоциями и поведением, а также привить самоконтроль. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Мангушева.

Она посоветовала приучить детей ставить перед собой небольшие задачи и планировать последовательность действий для их выполнения. После этого родителям стоит обсуждать с ними результаты, чтобы проанализировать успехи и ошибки. Можно также вводить правила, выполнение которых зависит от самодисциплины.

«Используйте игру «Мастерская планирования». Пусть ребенок организует свои привычные дела в виде мини-проекта — например, устроит чаепитие для всей семьи. Ему нужно будет согласовать день и время, определить количество участников и необходимый список предметов: посуда и приборы, угощение, необходимое количество стульев», — отметила Мангушева.

По ее словам, стоит также обсуждать эмоции с ребенком, чтобы он мог осознать свои чувства и управлять ими. Стоит также поддерживать и хвалить ребенка за его усилия, отмечать успехи и избегать критики, чтобы не снизить его самооценку, заключила психолог.

Психолог бренда эмоциональных товаров Modi Анастасия Мироненко до этого говорила, что родителям стоит создать понятный и стабильный режим, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе перед началом нового учебного года. По ее словам, уровень тревожности школьников снизится, если они будут знать, во сколько им вставать, когда обедать и делать уроки. Выстраивать новый режим лучше за одну–две недели до 1 сентября.

Ранее психолог рассказала о влиянии отца на характер и самооценку ребенка.