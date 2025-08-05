На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как привить ребенку самоконтроль

Психолог Мангушева: мини-проекты помогут ребенку привить самоконтроль
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Простые задания, игры и совместные мини-проекты помогут ребенку научиться управлять своими эмоциями и поведением, а также привить самоконтроль. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Мангушева.

Она посоветовала приучить детей ставить перед собой небольшие задачи и планировать последовательность действий для их выполнения. После этого родителям стоит обсуждать с ними результаты, чтобы проанализировать успехи и ошибки. Можно также вводить правила, выполнение которых зависит от самодисциплины.

«Используйте игру «Мастерская планирования». Пусть ребенок организует свои привычные дела в виде мини-проекта — например, устроит чаепитие для всей семьи. Ему нужно будет согласовать день и время, определить количество участников и необходимый список предметов: посуда и приборы, угощение, необходимое количество стульев», — отметила Мангушева.

По ее словам, стоит также обсуждать эмоции с ребенком, чтобы он мог осознать свои чувства и управлять ими. Стоит также поддерживать и хвалить ребенка за его усилия, отмечать успехи и избегать критики, чтобы не снизить его самооценку, заключила психолог.

Психолог бренда эмоциональных товаров Modi Анастасия Мироненко до этого говорила, что родителям стоит создать понятный и стабильный режим, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе перед началом нового учебного года. По ее словам, уровень тревожности школьников снизится, если они будут знать, во сколько им вставать, когда обедать и делать уроки. Выстраивать новый режим лучше за одну–две недели до 1 сентября.

Ранее психолог рассказала о влиянии отца на характер и самооценку ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами