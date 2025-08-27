На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерам напомнили о возможности открыть соцвклад с повышенной ставкой

Сенатор Епифанова: пенсионеры с июля могут открыть соцвклад с повышенной ставкой
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

С этого года в России появился новый депозитный продукт, воспользоваться которым могут граждане, получающие государственные меры поддержки. Речь идет о социальном вкладе с повышенной процентной ставкой, рассказала RT сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Как отмечала «Москва 24», процентная ставка по таким вкладам сопоставима с максимальными рыночными предложениями. Так, на данный момент она варьируется от 17,6 до 20% годовых. Проценты будут выплачиваться ежемесячно, причем даже при досрочном закрытии вклада гражданин их не потеряет. Для открытия социального вклада потребуется подтвердить статус малоимущего.

Соцвклад отличается тем, что предоставляется по наиболее выгодным депозитам банка сроком до одного года, при этом клиенту обеспечивают комфортный режим пользования средствами, подчеркнула Епифанова. Открыть его могут пенсионеры и все, кто зарегистрирован в Единой государственной информационной системе социального обеспечения как получатель выплат – например, единого пособия для семей, выплат по соцконтракту.

«Вклад можно пополнять, а также частично снимать — до 50 тыс. рублей — без снижения доходности, — отметила сенатор. — Дополнительную защиту обеспечивает государственная система страхования вкладов: сумма до 1,4 млн рублей гарантированно возвращается вкладчику даже в случае проблем с банком».

Проценты на социальный вклад начисляются в ежемесячном режиме и перечисляются на отдельный счет, уточнила Епифанова. Воспользоваться услугой крайне просто – для этого не нужно получать и предоставлять отдельные документы, так как все данные проверяются через портал «Госуслуг», заключила парламентарий.

Напомним, сервис по оформлению социальных вкладов и счетов заработал на «Госуслугах» 1 июля. Открыть такие вклады и счета смогут граждане России старше 18 лет. Для этого они должны получать хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по социальному контракту, федеральную или региональную соцдоплату к пенсии.

Для оформления социального вклада есть ряд условий: сумма первоначального вклада не может быть выше 50 тыс. рублей, срок составляет год с возможностью продления, процентная ставка — максимальная из предлагаемых кредитной организацией, а проценты начисляются и выплачиваются раз в месяц.

Ранее россиянам объяснили, как в 2025 году можно заработать на социальном вкладе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами