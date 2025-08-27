Пенсионерам напомнили о возможности открыть соцвклад с повышенной ставкой

С этого года в России появился новый депозитный продукт, воспользоваться которым могут граждане, получающие государственные меры поддержки. Речь идет о социальном вкладе с повышенной процентной ставкой, рассказала RT сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Как отмечала «Москва 24», процентная ставка по таким вкладам сопоставима с максимальными рыночными предложениями. Так, на данный момент она варьируется от 17,6 до 20% годовых. Проценты будут выплачиваться ежемесячно, причем даже при досрочном закрытии вклада гражданин их не потеряет. Для открытия социального вклада потребуется подтвердить статус малоимущего.

Соцвклад отличается тем, что предоставляется по наиболее выгодным депозитам банка сроком до одного года, при этом клиенту обеспечивают комфортный режим пользования средствами, подчеркнула Епифанова. Открыть его могут пенсионеры и все, кто зарегистрирован в Единой государственной информационной системе социального обеспечения как получатель выплат – например, единого пособия для семей, выплат по соцконтракту.

«Вклад можно пополнять, а также частично снимать — до 50 тыс. рублей — без снижения доходности, — отметила сенатор. — Дополнительную защиту обеспечивает государственная система страхования вкладов: сумма до 1,4 млн рублей гарантированно возвращается вкладчику даже в случае проблем с банком».

Проценты на социальный вклад начисляются в ежемесячном режиме и перечисляются на отдельный счет, уточнила Епифанова. Воспользоваться услугой крайне просто – для этого не нужно получать и предоставлять отдельные документы, так как все данные проверяются через портал «Госуслуг», заключила парламентарий.

Напомним, сервис по оформлению социальных вкладов и счетов заработал на «Госуслугах» 1 июля. Открыть такие вклады и счета смогут граждане России старше 18 лет. Для этого они должны получать хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по социальному контракту, федеральную или региональную соцдоплату к пенсии.

Для оформления социального вклада есть ряд условий: сумма первоначального вклада не может быть выше 50 тыс. рублей, срок составляет год с возможностью продления, процентная ставка — максимальная из предлагаемых кредитной организацией, а проценты начисляются и выплачиваются раз в месяц.

