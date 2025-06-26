Россиянам объяснили, как в 2025 году можно заработать на социальном вкладе

В России с 1 июля предоставят возможность получающим от государства поддержку гражданам открывать для хранения средств специальные социальные вклады. С помощью такого инструмента можно повысить свои доходы, объяснил в беседе с 360.ru финансист, инвестор и эксперт по защите капитала Иван Орлов.

Речь идет о сберегательном банковском продукте, который будет доступен на конкретных условиях, включая привязку к ключевой ставке и ограничение по сумме вклада. Среди преимуществ нового инструмента Орлов выделил рыночную ставку, которая будет устанавливаться на уровне максимальных ставок банка.

«Это примерно 18−22%, то есть повышенная ставка по меркам безрисковых продуктов. Привязка к максимальным процентам делает инструмент значительно доходнее большинства других», — пояснил он.

Однако есть у нового продукта и минусы, самый главный – это ограничение по сумме. Она слишком мала для того, чтобы такой вклад стал действительно важным финансовым инструментом накоплений, ведь даже при ставке в 22% доход от 50 тыс. рублей составит только 11 тыс. рублей в год, отметил Орлов. Более того, услуга доступна только льготным категориям граждан – под эти условия попасть крайне непросто. Не предусмотрена и капитализация процентов, из-за чего новый механизм становится неудобным для хранения сбережений.

Однако заработать с помощью социальных вкладов все-таки можно, считает финансист. Для этого он порекомендовал класть на счет максимальную сумму – 50 тыс. рублей – на весь год, а затем ждать начисления процентов.

«Это будет тактической частью инвестиционного портфеля. Деньги даже под 22% в год принесут доход 11 тысяч рублей. Все-таки выше официальной инфляции», — пояснил эксперт, подчеркнув, что в этом случае риски минимальны, так как сбережения застрохованы.

Можно открыть несколько соцвкладов, если в семье на такие меры поддержки имеют право несколько человек. Например, матери-одиночки, инвалиды, пенсионеры могут разместить на кладах от 100 тыс. до 200 тыс. рублей под 22%, что принесет доход в 30-40 тыс. рублей в год, заключил специалист.

Напомним, 22 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей, а также социальные банковские счета. Закон позволит россиянам открывать социальные банковские вклады в рублях сроком на один год, с возможностью их продления на такой же срок, если они по-прежнему будут получать эту поддержку. Граждане смогут внести на социальный вклад или счет не более 50 тыс. руб. По социальному вкладу банк будет устанавливать свою максимальную процентную ставку по вкладам физических лиц сроком до года. Выплата процентов будет производиться ежемесячно.

Ранее эксперт назвал правила открытия социальных счетов.