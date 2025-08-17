На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оскар Кучера задолжал налоговой 171 тыс. рублей

PostNews: актер Оскар Кучера не оплатил налоги по ИП
true
true
true
close
FAMETIME TV/YouTube

Актер Оскар Кучера не оплатил налоговую задолженность. Об этом сообщает PostNews.

По данным издания, у Кучеры числится долг по ИП в размере 171 тыс. рублей. Физлицо артиста зарегистрировано в 2007 году. Оно связано с деятельностью в области художественного творчества.

Кучера ролям Кирилла Порохни в сериале «Улицы разбитых фонарей» и капитана Куренкова в проекте «Солдаты». Он также озвучивал зебру Марти в мультфильме «Мадагаскар».

В июне Оскар Кучера поддержал актера Виталия Гогунского после скандальных слов последнего о женщинах, которые якобы должны быть в хорошем настроении рядом с мужчиной. Кучера считает, что слова звезды «Универа» могли быть вырваны из контекста, а сам актер якобы хотел сказать, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины.

Сам Кучера в 2023 году также попадал в фокус внимания общественности из-за скандального интервью — он согласился сняться в проекте Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), после чего подвергся критике из-за различных высказываний.

Ранее Оскар Кучера резко поменял отношение к Орбакайте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами