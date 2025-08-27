Медики не выявили у «Битцевского маньяка» показаний для перевода в другую колонию

Врачи не нашли препятствий для нахождения Пичушкина в колонии на Крайнем Севере

Для нахождения «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» не имеется препятствий и противопоказаний. Об этом со ссылкой на материалы сообщает РИА Новости.

Врачи из медико-санитарной части колонии особого режима «Полярная сова» пришли к выводу, что состояние здоровья Пичушкина не препятствует отбыванию наказания в условиях Крайнего Севера.

6 августа стало известно, что «Битцевский маньяк» подал апелляционную жалобу в Замоскворецкий суд столицы, оспаривая отказ в переводе его в колонию поближе к Москве.

16 июня сообщалось, что иск Пичушкина о переводе в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 километрах от столицы, оставили без удовлетворения. Он также просил суд взыскать с ФСИН компенсацию в сумме 100 тысяч рублей за «моральные страдания» из-за сложных климатических условий в колонии.

В 2007 году суд признал «Битцевского маньяка» виновным в лишении жизни 48 человек, а также в трех покушениях.

