«Битцевский маньяк» оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве

«Битцевский маньяк» Александр Пичушин подал апелляционную жалобу в Замоскворецкий суд Москвы, серийный убийца оспаривает отказ в переводе его в колонию поближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» серийный убийца Александр Пичушкин намерен оспорить отказ в переводе его в другую колонию. «Битцевский маньяк» подал апелляционную жалобу в Замоскворецкий суд столицы.

Напомним, в июне иск Пичушкина о переводе в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от столицы, оставили без удовлетворения. Он также просил суд взыскать с ФСИН компенсацию в сумме 100 тысяч рублей за «моральные страдания» из-за сложных климатических условий в колонии.

В 2007 году суд признал «Битцевского маньяка» виновным в совершении 48 убийств, а также в трех покушениях. Пичушкину назначили амбулаторное психиатрическое наблюдение и приговорили к пожизненному лишению свободы. В начале апреля маньяк заявил о причастности еще к 11 нераскрытым делам.

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