Юрист объяснил, почему «битцевского маньяка» отказались перевести в другую колонию

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин не имел оснований для перевода в другую колонию, поскольку отбывает пожизненный срок. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он пояснил, что его прошение о переводе в колонию поближе к родственникам заведомо противоречило законодательству и поэтому было отклонено.

«В 2020 году в закон были внесены изменения, которые устанавливают возможность по письменному заявлению осужденного или с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников направлять либо переводить осужденного в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников, либо расположенное на территории другого субъекта РФ, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника. В то же время такая возможность не распространяется на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. Таким образом, прошение Пичушкина о переводе в исправительное учреждение в другой субъект поближе к его родственникам заведомо противоречило действующему законодательству и, естественно, было отклонено», — сказал он.

Хаминский уточнил, что перевод мог быть осуществлен лишь в случае болезни осужденного, обеспечения его безопасности или ликвидации колонии.

«По общему правилу, установленному законом, осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. Естественно, при наличии в указанном субъекте исправительного учреждения соответствующего вида. Однако это правило не распространяется на лиц, осужденных за отдельные категории особо тяжких преступлений, а также осужденных к пожизненному лишению свободы. Что касается именно перевода из одного исправительного учреждения в другое того же вида, то такой перевод допускается в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, а также при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения», — добавил он.

26 мая стало известно, что «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, подал в суд на ФСИН.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Пичушкин захотел быть ближе к родным и подал прошение о переводе в Мордовию в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от столицы.

Возможность подать такой запрос появилась после новых процессуальных действий в рамках ранее совершенных преступлений. Однако, по данным источника, руководство колонии и представители ФСИН отказали в переводе, после чего заключенный направил жалобу на ведомство.

В начале апреля Пичушкин сообщил о причастности еще к 11 нераскрытым делам. ФСИН уточнила, что признания получили во время совместной работы с МВД. Однако эксперты предположили, что «битцевский маньяк» сделал это заявление, чтобы выбраться на время из колонии в Москву под предлогом следственных действий.

Пичушкин был осужден пожизненно в 2007 году — ему предъявили обвинение по 52 эпизодам: 49 убийств и 3 покушения. Сам же маньяк утверждает, что на его счету 63 жертвы. Он до сих пор пишет жалобы с требованием расследовать не инкриминируемые ему преступления. Подробнее о биографии «Битцевского маньяка» и его поимке — в материале «Газеты.Ru».

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