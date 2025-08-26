На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростове неизвестные выбросили в реку Дон десятки военных билетов

Жительница Ростова обнаружила в реке Дон десятки военных билетов
true
true
true

Жительница Ростова-на-Дону обнаружила на берегу реки десятки военных билетов. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

«В Дону в районе ростовской набережной плавают десятки военных билетов», — говорится в публикации.

Как сообщил DonDay, на место происшествия прибыли сотрудники администрации. Часть плавающих военных билетов была извлечена на берег. Как документы оказались в воде, не сообщается. Также неизвестны мотивы людей, сделавших это.

По данным портала «Ростовская область сегодня», правоохранители проверяют камеры наблюдения, установленные на набережной, чтобы вычислить виновников происшествия.

До этого у жителя Ростовской области нашли арсенал боеприпасов. Они хранились в деревянной постройке на территории частного дома. Полиция обнаружила в сарае 68 минометных снарядов. Боеприпасы изъяли, вывезли на полигон и деактивировали.

Ранее в Бурятии тракторист случайно нашел на свалке противотанковую мину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами