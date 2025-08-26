В Ростове неизвестные выбросили в реку Дон десятки военных билетов

Жительница Ростова-на-Дону обнаружила на берегу реки десятки военных билетов. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

«В Дону в районе ростовской набережной плавают десятки военных билетов», — говорится в публикации.

Как сообщил DonDay, на место происшествия прибыли сотрудники администрации. Часть плавающих военных билетов была извлечена на берег. Как документы оказались в воде, не сообщается. Также неизвестны мотивы людей, сделавших это.

По данным портала «Ростовская область сегодня», правоохранители проверяют камеры наблюдения, установленные на набережной, чтобы вычислить виновников происшествия.

До этого у жителя Ростовской области нашли арсенал боеприпасов. Они хранились в деревянной постройке на территории частного дома. Полиция обнаружила в сарае 68 минометных снарядов. Боеприпасы изъяли, вывезли на полигон и деактивировали.

Ранее в Бурятии тракторист случайно нашел на свалке противотанковую мину.