Россиянин прятал в сарае 68 минометных снарядов

В Азовском районе Ростовской области сельчанин хранил в гараже арсенал боеприпасов. Об этом сообщает портал «Приазовье».

В селе Александровка сотрудники полиции нашли боеприпасы в деревянной постройке на территории частного дома, в сарае они обнаружили 68 минометных снарядов. Боеприпасы изъяли, вывезли на полигон и деактивировали.

Владелец арсенала сам явился в полицию с явкой с повинной. Проводится проверка, устанавливается по какой причине россиянин хранил минометные мины и где взял боеприпасы.

До этого сообщалось, что в Московской области сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего жителя городского округа Истра по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В частном доме, расположенном в поселении Бужаровское, подозреваемый хранил 3 предмета, конструктивно схожих с пистолетами ТТ и карабином, 277 патронов различного калибра, 3 магазина, части огнестрельного оружия, 105 пуль, более 8 тысяч гильз и капсюлей-воспламенителей. Также правоохранители обнаружили емкости с порошком, похожим на порох.

Ранее арсенал оружия нашли в машине жителя Ленобласти.