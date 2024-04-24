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Россиянин прятал в сарае 68 минометных снарядов

В Ростовской области мужчина хранил в сарае арсенал боеприпасов

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Shutterstock

В Азовском районе Ростовской области сельчанин хранил в гараже арсенал боеприпасов. Об этом сообщает портал «Приазовье».

В селе Александровка сотрудники полиции нашли боеприпасы в деревянной постройке на территории частного дома, в сарае они обнаружили 68 минометных снарядов. Боеприпасы изъяли, вывезли на полигон и деактивировали.

Владелец арсенала сам явился в полицию с явкой с повинной. Проводится проверка, устанавливается по какой причине россиянин хранил минометные мины и где взял боеприпасы.

До этого сообщалось, что в Московской области сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего жителя городского округа Истра по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В частном доме, расположенном в поселении Бужаровское, подозреваемый хранил 3 предмета, конструктивно схожих с пистолетами ТТ и карабином, 277 патронов различного калибра, 3 магазина, части огнестрельного оружия, 105 пуль, более 8 тысяч гильз и капсюлей-воспламенителей. Также правоохранители обнаружили емкости с порошком, похожим на порох.

Ранее арсенал оружия нашли в машине жителя Ленобласти.

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