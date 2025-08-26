Задержанного в Монголии российского физика-ядерщика депортировали в РФ

Российский физик Ожаровский сообщил, что его депортировали из Монголии в РФ

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, задержанного в Монголии при проведении замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике, депортировали в РФ. Ученый написал об этом в своем Telegram-канале.

«Депортировали», — говорится в публикации.

Пост дополнен фотографией контрольно-пропускного пункта на границе между РФ и Монголией.

Ожаровского задержали в Монголии 19 августа. По данным Telegram-канала Baza, физик-ядерщик приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов. Сначала он поехал в район места добычи урана в пустыне Гоби, а затем на старое место добычи в районе Мардай. Как рассказал сам ученый, в Монголию его пригласили местные активисты.

21 августа россиянин в своем Telegram-канале написал, что его отпустили. На следующий день Ожаровский сообщил, что монгольские правоохранители предъявили ему обвинения в использовании незарегистрированного в стране прибора для замеров радиационного фона и неверных показаниях дозиметров. Физик-ядерщик признал, что его оборудование действительно не было зарегистрировано. В то же время он заявил, что все полученные им данные соответствуют действительности.

