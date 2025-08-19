Российского физика-ядерщика задержали на урановом карьере в Монголии

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского задержали в Монголии сотрудники местной миграционной службы и полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что мужчина приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов. По словам ученого, в страну его пригласили местные активисты.

«Сначала они замеряли радиационное загрязнение в районе места добычи урана в пустыне Гоби, затем поехали на старое место добычи в район Мардай», — говорится в сообщении.

Ожаровский отметил, что подобная деятельность не требует разрешения и лицензии. Он добавил, что ничего не нарушал, ни за какие заборы не залезал и под запретительные знаки не ходил.

В момент пока физик делал измерения к месту подъехали сотрудники полиции и миграционной службы. Одна из сотрудниц подошла к нему и потребовала предъявить паспорт. Ученый спокойно дал документ и ожидал подтверждения законности его пребывания в стране, однако миграционная служба паспорт не вернула и попросила проехать в офис.

На вопросы Ожаровского о причинах задержания представители правопорядка не ответили. Кроме того, по данным журналистов, мужчину должны были отвезти в ближайший офис в Чойбалсан, однако они проехали к Улан-Батору и поехали к границе.

Других подробностей физик не сообщал.

Новость дополняется.