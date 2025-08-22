На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанный в Монголии российский физик предложил полиции устроить «дуэль»

«Ъ»: задержанный в Монголии физик из РФ предложил полиции «дуэль на дозиметрах»
РИА «Новости»

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный во время проведения замеров радиационного фона в пустыне Гоби на территории Монголии, предложил правоохранителям устроить «дуэль на дозиметрах». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Мужчина рассказал журналистам, что дал подробные показания сотрудникам управления разведки. Он рассказал им о целях своей поездки в Монголию и итогах проведенных работ, после чего разведка передала дело в полицию.

По словам Ожаровского, его подозревают в двух нарушениях: использовании незарегистрированного в Монголии прибора для замеров радиационного фона и неверных показаниях дозиметров. Физик-ядерщик признал, что имеющееся у него оборудование действительно не было зарегистрировано. При этом он настаивает, что все полученные им данные соответствуют действительности.

«Единственный способ выяснить, кто прав, а кто виноват, — съездить в пустыню и повторить наши измерения», — отметил россиянин.

Ожаровский предложил правоохранителям повторно сделать замеры в пустыне Гоби, но использовать два дозиметра — его собственный и зарегистрированный в Монголии. После этого надо будет сравнить результаты, добавил он.

Российского физика-ядерщика задержали в Монголии 19 августа. Telegram-канал Baza написал, что Ожаровский приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов. Сначала он поехал в район места добычи урана в пустыне Гоби, а затем на старое место добычи в район Мардай. Как рассказал сам ученый, в Монголию его пригласили местные активисты.

21 августа Ожаровский в своем Telegram-канале сообщил, что его отпустили.

Ранее в Афганистане задержали российского этнографа.

