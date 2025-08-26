На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве 23-летняя девушка попала под поезд

В Москве 23-летняя девушка попала под электричку, ее не спасли
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

На севере Москвы 23-летняя девушка попала под электричку, следующую в Икшу, и не выжила. Об этом сообщает «360.ru» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на станции МЦД-1 Дегунино. По предварительной информации, девушка пересекала пути по пешеходному переходу. Информация, почему она не обратила внимание на электричку в сторону Подмосковья, отсутствует.

До этого сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге под колесами электрички оказался 15-летний подросток. Школьник получил переломы, рваные раны и ушибы. Прибывшие на место медики направили пострадавшего в реанимацию.

Ранее похожий инцидент произошел в Оренбурге там под поезд попал подросток, переходивший пути в наушниках.

