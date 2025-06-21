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Школьник из Петербурга попал в реанимацию после того, как его сбила электричка

В Петербурге 15-летний подросток попал под электричку
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Подростку из Петербурга понадобилась помощь медиков после того, как он попал под поезд. Об этом сообщает «Фонтанка».

15-летний молодой человек, по предварительной информации, оказался под колесами электрички. Станция, на которой произошел инцидент, не уточняется.

Школьник получил переломы, рваные раны и ушибы. Прибывшие на место медики направили пострадавшего в реанимацию. На данный момент ему оказывают всю необходимую помощь.

До этого в регионе подобный случай произошел с 35-летней местной жительницей на перегоне Шувалово – Ланская. Женщина шла вдоль путей, несмотря на приближающийся поезд.

Машинист заметил человека и подал специальный сигнал. Он также попытался затормозить, но все равно врезался в пешехода. Пострадавшая получила серьезные травмы, спасти ее медикам не удалось. По данным местных СМИ, на женщине были наушники, поэтому приближение электрички она не слышала.

Ранее в Краснодаре мужчина в наушниках попал под поезд и остался в живых.

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