В Оренбурге подросток в наушниках попал под электричку

Подросток получил травмы, попав под поезд на станции Оренбург, пострадавший выжил, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Подросток переходил пути на красный свет светофора и оказался под колесами электрички. Предположительно, несовершеннолетний был в наушниках и не услышал предупреждающие сигналы, которые подавал машинист.

Пострадавший выжил, он госпитализирован. По данным портала OrenDay, пути перед составом перебегали несколько детей, один из подростков успел проскочить перед электричкой, а другого тормозящий электропоезд все-таки зацепил. По словам пассажиров, у мальчика повреждены ноги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области локомотив сбил переходившего пути мужчину. Инцидент произошел на станции Речкуновка. 47-летний мужчина попал под поезд, пытаясь перебежать через железнодорожные пути перед движущимся локомотивом. Пострадавший выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

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