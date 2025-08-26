Психолог объяснил, почему счастливые люди вызывают у некоторых раздражение

Раздражение по отношению к счастливым и уверенным в себе людям — это зачастую отражение внутренних проблем и неудовлетворенности жизнью. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин

По его словам, если человек чувствует, что у него не получается быть счастливым, он подсознательно начинает воспринимать чужое счастье как несправедливость или даже угрозу.

«Если я сам не могу быть счастливым, то мне кажется, что другие тоже не должны быть счастливы. Это — защитная реакция, которая помогает оправдать собственное состояние», — пояснил специалист.

Проблема, по его словам, может уходить корнями в детство, когда ребенка часто критиковали, формируя тем самым внутренний конфликт. Или же, напротив, человек мог воспитываться в духе превосходства над остальными. Заметив у себя подобные проявления, эксперт посоветовал не стесняться и обращаться к психологу.

Согласно опросу, проведенному аналитическим центром ВЦИОМ, среднестатистическому россиянину в месяц хватит 227 тысяч рублей, чтобы почувствовать себя счастливым.

Жители столицы при этом желают почти в три раза больше — 694 тыс. рублей. В небольших городах для счастья требуется около 194 тыс. рублей. Всего же довольными своими доходами оказались 42% опрошенных россиян. При этом в 2017 году для счастья гражданам РФ достаточно было 109 тыс. рублей.

