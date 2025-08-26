На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснил, почему счастливые люди вызывают у некоторых раздражение

Психолог Лунюшин: счастливых людей некоторые воспринимают как угрозу
true
true
true
close
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Раздражение по отношению к счастливым и уверенным в себе людям — это зачастую отражение внутренних проблем и неудовлетворенности жизнью. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин

По его словам, если человек чувствует, что у него не получается быть счастливым, он подсознательно начинает воспринимать чужое счастье как несправедливость или даже угрозу.

«Если я сам не могу быть счастливым, то мне кажется, что другие тоже не должны быть счастливы. Это — защитная реакция, которая помогает оправдать собственное состояние», — пояснил специалист.

Проблема, по его словам, может уходить корнями в детство, когда ребенка часто критиковали, формируя тем самым внутренний конфликт. Или же, напротив, человек мог воспитываться в духе превосходства над остальными. Заметив у себя подобные проявления, эксперт посоветовал не стесняться и обращаться к психологу.

Согласно опросу, проведенному аналитическим центром ВЦИОМ, среднестатистическому россиянину в месяц хватит 227 тысяч рублей, чтобы почувствовать себя счастливым.

Жители столицы при этом желают почти в три раза больше — 694 тыс. рублей. В небольших городах для счастья требуется около 194 тыс. рублей. Всего же довольными своими доходами оказались 42% опрошенных россиян. При этом в 2017 году для счастья гражданам РФ достаточно было 109 тыс. рублей.

Ранее экономист объяснила, как осознанные траты влияют на уровень счастья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами