В Анапе рассказали о ситуации с выбросами мазута

В Анапе с 19 по 26 августа новых выбросов мазута не обнаружили

За неделю с 19 по 26 августа в Анапе новых выбросов мазута не обнаружили. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram-канале.

Уточняется, что эти данные основаны на результатах ежедневного мониторинга береговой линии.

В оперштабе также рассказали о замене защитных сетей на пляже в поселке Джемет. Это единственный участок, где сохранили защитный вал. Он еще нужен, поскольку недалеко от берега водолазы еще собирают осевший на дно мазут.

В начале июня мэр Анапы Василий Швец и глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков подписали постановление об определении опасных зон в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом мазута. В Темрюкском районе «опасной зоной» определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе — вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта.

23 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для купания. Она пояснила, что результаты исследования пляжей от Новороссийска до границы в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе показали соответствие санитарным нормам. Однако по решению специалистов вся территория побережья остается зоной «особого контроля и мониторинга», чтобы не допустить рисков для людей и следить за динамикой после очистки.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.