Двух фигурантов дела о диверсии в Новосибирске включили в список террористов

Два фигуранта дела о диверсии в Новосибирске попали в перечень Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов двух обвиняемых по делу о диверсии на железнодорожных путях в Новосибирске. Информация размещена на портале ведомства.

«Алферов Илья Сергеевич, 21 мая 2004 года рождения, город Новосибирск; Денисов Ярослав Дмитриевич, 18 сентября 2006 года рождения, город Новосибирск», — указано в списке.

До этого сообщалось, что в отношении 15-летнего и 16-летнего жителей Новосибирска завели дело о теракте.

По данным следствия, в мае 2025 года несовершеннолетние по поручению неустановленного лица совершили поджог на территории моторвагонного депо в Новосибирске. Юноши подожгли пункт считывания системы автоматической идентификации подвижного состава, при этом свои действия они снимали на мобильный телефон.

В июле сообщалось о задержании 17-летнего подростка по подозрению в сборе сведений о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Уфе, Рязани и Казани, а также подготовке к диверсии.

Ранее силовики задержали мужчину за попытку диверсии на объекте энергетики в Тамбовской области.