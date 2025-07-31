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В Башкирии арестовали подростка, передававшего сведения о стратегических объектах

СК: в Уфе арестовали подростка за сбор данных о ТЭК для Киева и попытку поджога
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Суд в Уфе арестовал 17-летнего подростка по подозрению в сборе сведений о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Уфе, Рязани и Казани, а также подготовке к диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СУСК) по Башкортостану.

По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года подросток вступил в сговор с неустановленным лицом через интернет-мессенджер. За денежное вознаграждение до 65 тысяч рублей он собирал сведения о объектах ТЭК, автомобилях, припаркованных возле важных организаций, учреждениях и жилых домах в нескольких городах. Информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсий.

В январе 2025 года обвиняемый согласился за обещанные 200 тыс. рублей совершить поджог железнодорожного локомотива, но не успел реализовать преступный план из-за задержания оперативниками УФСБ до совершения диверсии.

Как сообщили в СУСК, молодому человеку предъявлены обвинения в государственной измене и приготовлении к диверсии (части 1 статьи 30, части 1 статьи 281, статьи 275 УК РФ).

С подростком уже провели первоначальные следственные действия. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие и оперативные службы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела, в том числе личности организатора преступной деятельности.

Ранее в Красноярске подросток попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге.

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