Подростки предстанут перед судом за поджог ж/д оборудования в Новосибирске

СК: двух подростков из Новосибирска будут судить за поджог на железной дороге

Двое подростков стали фигурантами уголовного дела о террористическом акте на железной дороге в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в отношении 15-летнего и 16-летнего жителей Новосибирска было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

По данным следствия, в мае 2025 года несовершеннолетние по поручению неустановленного лица совершили поджог на территории моторвагонного депо в Новосибирске. Юноши подожгли пункт считывания системы автоматической идентификации подвижного состава, при этом свои действия они снимали на мобильный телефон.

«Собранные <...> доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения <...>. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения», — говорится в заявлении.

31 июля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что 17-летний подросток из Красноярска пытался за деньги поджечь два релейных шкафа на железной дороге. Неизвестные пообещали юноше заплатить $700 за совершение преступления и направили ему рецепт изготовления горючей смеси. Однако при попытке поджога смесь не воспламенилась.

Несмотря на это, в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу.

Ранее в двух российских регионах задержали подростков, подозреваемых в поджогах железнодорожных объектов по заданию Киева.