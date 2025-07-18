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Силовики задержали мужчину за попытку диверсии на объекте энергетики в Тамбовской области

В Тамбовской области ФСБ задержала мужчину за подготовку диверсии по наводке ВСУ
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Тамбовской области полиция и УФСБ задержали мужчину, согласившегося совершить диверсию на объекте энергетики из-за угрозы ответственности за финансирование ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, с тамбовчанином с помощью мессенджера связался неизвестный и стал угрожать ему уголовной ответственностью за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, от молодого человека потребовали совершить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры региона. Мужчина согласился, после чего ему прислали инструкцию и координаты объекта.

Как уточнили в МВД, злоумышленник был задержан с поличным, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 281 (Диверсия).

Второй Западный окружной военный суд ранее приговорил бывшего армейского механика к 23 годам лишения свободы по делу о продаже ВСУ фотографий военных объектов. Речь идет о бывшем российском военнослужащем из Челябинска Антоне Хожаеве, который продал ВСУ секретную информацию за $80 и переслал украинской стороне списки личного состава российских воинских подразделений, которые он посещал в ходе выполнения боевых задач. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 590 тысяч рублей.

Ранее жительницу Йошкар-Олы осудили на 18 лет за передачу ВСУ снимков российских оборонных предприятий.

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