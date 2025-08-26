Россиянам объяснили, как правильно выбирать консервы

При выборе консервов важно смотреть на внешний вид товара и на дату изготовления. Нельзя, что бы продукт был многолетней давности. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила диетолог Наталья Павлюк.

«Важно, чтобы консервированные продукты были изготовлены по ГОСТу и чтобы не было никакой ржавчины. Будет полезнее, если мясо или рыба в банке будут в собственном соку», — сказала специалист.

Если при вскрытии банки содержимое пенится и источает неприятный запах, лучше отказаться от его употребления, добавила она.

В советские времена выражение «сделано по ГОСТу» означало высокий уровень качества товара. Под этой аббревиатурой скрывались строгие требования к любой отечественной продукции: от детских пюре до деталей космических ракет. Сегодня ГОСТы продолжают действовать, хотя мир сильно изменился. Что значит ГОСТ для современных российских производителей и потребителей, как его применяют в XXI веке, разбиралась «Газета.Ru».

