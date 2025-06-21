Россиянам напомнили об опасности покупки консервов на рынках из-за ботулизма

Употребление некачественных консервов может привести к пищевым отравлениям и даже летальному исходу. Заболевание, которое развивается в результате такого питания, называется пищевой ботулизм, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ и биологической безопасности Асият Абдуллаева.

«По внешнему виду испорченные консервы не отличаются от качественных продуктов. Ни вкус, ни запах, ни рыхлая консистенция не выдадут отравленные консервы, так как эти признаки непостоянны. Иногда ботулизм в растительных, мясо-растительных, рыбных и других консервах можно определить по вздувшимся крышкам (бомбаж)», — объяснила она.

Возбудитель ботулизма – грамположительная палочка Clostridium botulinum, которая выделяет токсин, поражающий нервную систему человека. Даже высокие температуры не действуют на бактериальную спору: она способна выдерживать кипячение в течение 2–5 часов. Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, обитает в кишечнике животных и рыб, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке. Возбудитель болезни способен расти только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства.

«Прочая микробиота: стафилококк, протей, кишечная палочка и другие неспорообразующие бактерии могут присутствовать в продуктах питания при нарушении технологии производства, в негерметичных консервах и пресервах, вследствие вторичного обсеменения и др. Эти микроорганизмы выделяют токсины, которые накапливаясь в продуктах питания вызывают пищевые отравления», — заявила эксперт.

Чтобы не допустить отравления домашними консервами, мясными, рыбными, молочными продуктами домашнего приготовления, важно строго соблюдать технологию их заготовки и приготовления.

«После вскрытия консервированного продукта его нужно хранить только в холодильнике, а банки со вздутыми крышками или видимыми повреждениями лучше утилизировать. С учетом того, что без лабораторных исследований человек не сможет определить качество продукта, лучше воздержаться от покупки домашних консервов, особенно грибов в герметически закрытых банках на рынках и у случайных людей», — резюмировала эксперт.

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