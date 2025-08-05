Россиянам объяснили, как ездить на электросамокате без вреда позвоночнику

Неправильная езда на электросамокате действительно может привести к проблемам со спиной, искривлению осанки. В группе риска находятся люди со слабыми мышцами спины, сидячей работой или те, кто уже имеет сколиоз, рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики Роман Фишкин.

Напомним, об угрозе получить патологию опорно-двигательного аппарата, условно называемую «электросамокатным сколиозом», в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-физиотерапевт «СМ-Клиника» Джамиля Джандигова. По ее словам, сегодня физиотерапевты все чаще сталкиваются с пациентами, жалующимися на боли в спине, асимметрию плечевого пояса и другие симптомы, связанные с этим новым видом постурального дисбаланса. Фишкин отметил, что речь идет о временном нарушении осанки, так как официально такого диагноза нет.

Но даже небольшого изменения в позвоночнике достаточно, чтобы организм начал работать иначе, а для искривления позвоночника хватает 30-40 минут ежедневных неправильных поездок на самокате в течение трех-шести месяцев, отметил врач. По его словам, снизить нагрузку на спину и исключить негативные последствия можно, если передвигаться на самокате в правильной позе.

«Ноги должны быть на ширине плеч, колени слегка согнуты. Это дает амортизацию и снижает нагрузку, в том числе на позвоночник, — объяснил специалист. — Сильно вперед не наклоняться, держать спину нейтрально, взгляд вперед, направленный. Руки держать без перекоса, локти немного согнуть».

Во время поездки необходимо периодически менять опорную ногу. Важно также стараться объезжать ямы, неровности на дороге, так как в противном случае тряска будет сильно отдаваться в кости таза и позвоночник.

Также врач порекомендовал выполнять упражнения в качестве профилактики электросамокатного сколиоза. В частности, нужно укреплять мышцы поясничного отдела позвоночника с помощью гиперэкстензии, подтягиваний, стояния в планке, а также упражнений на пресс. Кроме того, периодически необходимо посещать массажиста, а также отказываться от самоката в пользу ходьбы пешком, заключил Фишкин.

Ранее врач объяснила, почему нельзя сидеть «нога на ногу».