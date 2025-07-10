На Украине остановилось единственное предприятие по добыче природного графита

На Украине остановилось предприятие по добыче графита, работавшее с 1934 года

Добыча природного графита на единственном на Украине предприятии «Завальевский графит», функционировавшем с 1934 года, прекращена. Об этом сообщает «Инсайдер», ссылаясь на собственные источники.

Несмотря на кратковременную приостановку работы в 2024 году, коренные проблемы, приведшие к этому, не были решены. По данным Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, основными факторами, вызвавшими остановку, стали высокая стоимость электроэнергии и изношенная инфраструктура, требующая значительных инвестиций в обновление.

Кроме того, рост затрат на логистику значительно повысил себестоимость продукции, сделав невозможным поддержание стабильной работы предприятия. Дополнительным негативным фактором является продолжающееся снижение цен на графит на мировых рынках.

Ассоциация подчеркивает, что остановка «Завальевского графита» повлечет за собой серьезные последствия для украинской промышленности, ключевые отрасли которой зависят от поставок графита. В частности, это затронет производство электродов, автомобильную промышленность, электронную промышленность и оборонный сектор.

Теперь Украине придется искать альтернативные источники сырья за рубежом, что может спровоцировать рост цен и новые экономические трудности.

«Инсайдер» прогнозирует, что в случае принятия Верховной радой поправок в налоговый кодекс, разработанных профильным комитетом, количество закрытых добывающих предприятий может увеличиться, поскольку ставка земельного налога для добывающих компаний будет увеличена вдвое.

«Завальевский графит» — крупнейшее на Украине и одно из крупнейших в мире предприятий по добыче графитовых руд. Оно расположено вблизи поселка Завалье Кировоградской области.

До этого сообщалось, что на Украине увеличилось число физлиц-предпринимателей (ФЛП), свернувших бизнес.

Ранее Зеленский подписал закон об «историческом» повышении налогов.