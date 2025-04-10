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Стало известно о работе женщин на Украине в шахтах вместо мужчин

Le Figaro: на Украине женщин заставляют работать в шахтах вместо мужчин
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинские женщины оказались вынуждены работать в шахтах и на заводах, потому что многие мужчины сбежали из страны, спасаясь от мобилизации. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

По данным издания, до 2022 года в стране действовали ограничения на тяжелую работу для женщин, однако их отменили после начала украинского конфликта. По данным минэкономики Украины, в год начала боевых действий из страны уехали около 5 млн мужчин, которые спасались от мобилизации, и около миллиона были отправлены на фронт.

«Это привело к тому, что работодатели начали нанимать женщин на традиционно мужские должности, например оператора на производственной линии в тяжелой промышленности, шахтера, водителя трактора или грузовика», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что главный инженер одной из шахт в Днепропетровской области Виктор Кузнецов принял на работу порядка ста женщин, при этом крупная энергетическая компания Украины ДТЭК расширила штат, наняв 400 новых сотрудниц.

Некоторые из работниц признались в интервью французской газете, что им бывает трудно выполнять рабочие обязанности. По их словам, смены длятся по 12 часов, и иногда женщинам приходится заполнять большие контейнеры тяжелыми отходами.

Ранее на Украине заявили, что страна обеднеет без привлечения трудовых мигрантов.

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