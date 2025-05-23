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У женщины удалили почти 100 желчных камней после пропуска завтраков и ночных перекусов

WOB: В Китае врачи-хирурги удалили у женщины 95 желчных камней
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Freepik.com

У женщины из Китая удалили почти 100 желчных камней после многих лет пропуска завтраков и перекусов по ночам, пишет World of Buzz.

Причиной образования столь большого количества камней стало неправильное питание, длившееся на протяжении многих лет, отметили медики. Женщина регулярно пропускала завтрак, просыпаясь к обеду, а вечером часто участвовала в поздних застольях с подругами. Такие привычки нарушили нормальную работу желчного пузыря: желчь застаивалась в течение длительного времени, особенно по утрам, а затем активно выбрасывалась ночью после жирной пищи.

Специалисты объяснили, что отказ от завтрака — одна из главных причин застоя желчи. В то же время поздние перекусы и нерегулярное питание усиливают нагрузку на пищеварительную систему, особенно в ночное время, когда организм должен находиться в состоянии отдыха. Со временем это привело к образованию множества холестериновых кристаллов, которые соединились в камни.

Главный хирург, проводивший операцию, отметил, что состояние пациентки могло привести к очень серьезным последствиям. Закупорка желчных протоков или развитие острого панкреатита могли бы стать угрозой для её жизни.

После операции доктора рекомендовали женщине полностью изменить образ жизни и питание.

Ранее врач развеял один из самых распространенных мифов о камнях в почках.

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