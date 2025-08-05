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В Москве в печени пациентки обнаружили забытый 10 лет назад дренаж

Врачи в Москве нашли в печени пациентки забытый 10 лет назад дренаж
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Pixabay

В Москве врачи обнаружили в печени у 72-летней женщины дренаж, забытый после перенесенной ранее операции. Об этом РИАМО сообщили в Скандинавском центре здоровья.

Пациентка в течение 10 лет жаловалась специалистам на боли в животе, тошноту и периодическое повышение температуры до 37,7 градуса. Образование в брюшной полости до этого принимали за кисту печени. Врачи также предполагали наличие паразитарной инфекции, однако анализы не подтверждали эти варианты.

«Сложности возникли в 2015 году, когда женщине провели двухэтапную операцию по поводу острого холецистита (воспаления желчного пузыря): сначала был установлен дренаж в желчный пузырь, затем проведена холецистэктомия (удаление желчного пузыря). После вмешательства пациентка продолжила жить обычной жизнью, но боли не прекращались», — отметили в сообщении.

Через 10 лет в ходе планового УЗИ удалось выяснить истинную причину плохого самочувствия женщины. Врач ультразвуковой диагностики Елена Дедовец обнаружила в печени и подпеченочной области трубчатое инородное тело — дренаж, который провоцировал хроническое воспаление и скопление жидкости вокруг него. В ходе операции его удалось убрать, в результате состояние пациентки сразу улучшилось.

Хирург, специалист по лапароскопии, победитель конкурса «Тренды здоровья и медицины» Рамиль Гулиев до этого рассказал «Газете.Ru», что операции на сердце и мозге — самые опасные.

Ранее сообщалось, что привычка хрустеть пальцами может довести до операционного стола.

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