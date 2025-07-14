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Врачи предупредили об опасности современного маникюра для кожи

20minutos: маникюр с УФ-лампой может привести к раку кожи
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Маникюр с использованием УФ-ламп может быть опасен для кожи, вплоть до угрозы рака. К такому выводу пришли специалисты Фонда по борьбе с раком кожи (Skin Cancer Foundation) в беседе с испанским изданием 20minutos.

Медики напомнили, что ультрафиолетовое излучение, которое сейчас широко применяют при сушке ногтей, связано не только с преждевременным старением кожи, но и с развитием рака.

По словам экспертов, полностью исключить риск нельзя, но его можно снизить. Например, они посоветовали наносить солнцезащитный крем на руки за 20 минут до маникюра.

В то же время врачи подчеркнули, что крем не способен защитить от редкого, но особенно агрессивного подногтевого рака, хотя такая форма встречается крайне редко.

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова до этого рассказала «Газете.Ru», что эфирные масла цитрусовых на солнце могут вызвать ожоги и темные пятна. Агрессивные отбеливающие компоненты – гидрохинон, арбутин в высоких концентрациях — могут под воздействием солнечных лучей дать обратный эффект, добавила она.

Ранее врач ответила, чем грозит использование просроченной косметики.

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