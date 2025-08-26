На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сальдо рассказал Путину об обеспечении газом Херсонской области

Сальдо: юг Херсонской области обеспечен газом благодаря трубопроводу из Крыма
true
true
true

Благодаря новой ветке газопровода из Крыма удалось обеспечить газом юг Херсонской области, рассказал на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Владимир Сальдо. Подробности сообщила пресс-служба Кремля.

«Сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации», — рассказал Сальдо.

По его словам, сейчас дома местных жителей подключают к газоснабжению, но предстоит выполнить еще много работ.

При этом газовую инфраструктуру в Херсонской области систематические атакуют украинские войска. Так, в июле украинский снаряд повредил газопровод в Алешкинском округе, из-за чего около 17 тысяч абонентов остались без газа.

В ходе встречи с Путиным губернатор Херсонской области также заявил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного засухой урожаю в регионе составляет около 600 млн рублей.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ умышленно уничтожают в Херсонской области кареты скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами