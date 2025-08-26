Сальдо рассказал Путину об обеспечении газом Херсонской области

Благодаря новой ветке газопровода из Крыма удалось обеспечить газом юг Херсонской области, рассказал на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Владимир Сальдо. Подробности сообщила пресс-служба Кремля.

«Сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации», — рассказал Сальдо.

По его словам, сейчас дома местных жителей подключают к газоснабжению, но предстоит выполнить еще много работ.

При этом газовую инфраструктуру в Херсонской области систематические атакуют украинские войска. Так, в июле украинский снаряд повредил газопровод в Алешкинском округе, из-за чего около 17 тысяч абонентов остались без газа.

В ходе встречи с Путиным губернатор Херсонской области также заявил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного засухой урожаю в регионе составляет около 600 млн рублей.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ умышленно уничтожают в Херсонской области кареты скорой помощи.