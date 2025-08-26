На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области мигрант приставал к несовершеннолетней на улице

В Копейске мигранта арестовали за приставания к несовершеннолетней на улице
Shutterstock

В Челябинской области суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Копейске. Мигрант стал приставать к несовершеннолетней девочке прямо на улице, при этом мужчина склонял пострадавшую к соитию, но не смог воплотить желаемое, так как очевидцы заметили его и защитили ребенка.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Иностранца задержали, на данный момент он находится под стражей.

«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщается в публикации.

До этого в Ленобласти мигрант попытался похитить ребенка. Во время ссоры своего сына с другим мальчиком, он схватил последнего и потащил к машине. На крики ребенка обратили внимание местные жители и спасли его.

Ранее в Барнауле неизвестный едва не увел трехлетнего ребенка на глазах у матери.

