В Барнауле неизвестный едва не увел трехлетнего ребенка на глазах у матери

В Барнауле незнакомец пытался увести девочку на глазах у матери
close
Depositphotos

Незнакомец едва не увел трехлетнего ребенка у жительницы Барнаула, пока она разговаривала с другим человеком. Об этом сообщает «В курсе 22».

Инцидент произошел на остановке «Юрина». Как рассказала сама женщина, она была вместе с ребенком и пыталась объяснить прохожему как добраться до стадиона «Динамо»
.
В этот момент к ним подошел неизвестный в состоянии алкогольного опьянения, схватил дочь женщины за руку и попытался скрыться с ней. Мать успела вырвать ребенка.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что перепутал ребенка, оскорбил собеседницу и ушел. Сфотографировать незнакомца родительница не успела, так как была слишком напугана.

До этого в Пермском крае мужчина увел семилетнюю девочку с детской площадки. После этого неизвестный надругался над ребенком. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге мигрант увел пятилетнюю девочку с детской площадки и приставал.

