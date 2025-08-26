Экс-депутата Приморья проверяют на причастность к похищению женщины

Amur Mash: у экс-депутата Приморья проводят обыски по делу о похищении человека

У бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Руслана Маноконова и его друзей проходят обыски. Их подозревают в похищении человека, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, все началось с конфликта, который произошел в кафе «Терраса» в Крыму. Во время этой потасовки Маноконов получил ножевое ранение от жителя Хабаровска и попал в больницу. Предполагается, что его приятели решили отомстить обидчику: сначала сожгли его автомобиль, а затем похитили его жену.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По словам местных жителей, подозреваемые могут быть связаны с бандой «БИМСы» из Находки. В квартирах фигурантов дела работают сотрудники полиции.

Руслан Маноконов был заместителем председателя комитета по бюджетно-налоговой политике. В 2019 году он лишился полномочий из-за мошенничества с выплатами. Его осудили вместе с помощником, но позже Маноконова условно-досрочно освободили от наказания.

25 августа в Казани арестовали бывшего депутата городской думы Рушанию Бильгильдееву по новому делу о посредничестве во взяточничестве. Она проведет в СИЗО два месяца.

Кроме того, ее подозревают в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Бильгильдеевой вменяют 11 эпизодов преступления. Общий ущерб по делам оценивается в 38,3 млн рублей. Потерпевшими признаны 136 человек.

