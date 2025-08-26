Стало известно, где находится физик Ожаровский, которого задерживали в Монголии

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, которого сначала задержали, а затем отпустили в Монголии, сейчас находится в отеле в Улан-Баторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в монгольской столице.

«На данный момент с Ожаровским все в порядке, он проживает в местной гостинице в Улан-Баторе, посольство с ним на связи», — рассказали журналистам представители дипведомства.

Отмечается, что документы ученого сейчас находятся у сотрудников миграционной службы Монголии, которые решают вопрос о его дальнейшем пребывании в стране.

Ожаровского задержали несколько дней назад посреди пустыни в Монголии. Он замерял уровень радиации «на горе старых радиоактивных отходов», чтобы доказать, что французская компания добывает уран в стране с нарушениями, а государственные ведомства «покрывают» ее.

Сообщалось, что физику не разрешают уехать из Монголии, а в СМИ называют «шпионом КГБ». Он предложил силовикам провести «дуэль на дозиметрах», чтобы убедить их в правдивости данных его исследований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

