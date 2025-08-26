На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где находится физик Ожаровский, которого задерживали в Монголии

РИА Новости: задержанный в Монголии физик Ожаровский находится в гостинице
true
true
true
close
Андрей Ожаровский/Telegram

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, которого сначала задержали, а затем отпустили в Монголии, сейчас находится в отеле в Улан-Баторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в монгольской столице.

«На данный момент с Ожаровским все в порядке, он проживает в местной гостинице в Улан-Баторе, посольство с ним на связи», — рассказали журналистам представители дипведомства.

Отмечается, что документы ученого сейчас находятся у сотрудников миграционной службы Монголии, которые решают вопрос о его дальнейшем пребывании в стране.

Ожаровского задержали несколько дней назад посреди пустыни в Монголии. Он замерял уровень радиации «на горе старых радиоактивных отходов», чтобы доказать, что французская компания добывает уран в стране с нарушениями, а государственные ведомства «покрывают» ее.

Сообщалось, что физику не разрешают уехать из Монголии, а в СМИ называют «шпионом КГБ». Он предложил силовикам провести «дуэль на дозиметрах», чтобы убедить их в правдивости данных его исследований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Камбоджа депортировала российского криптомошенника Романа Пичугина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами