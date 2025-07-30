Российским учащимся предложили раздавать «школьные коробки»

В России необходимо ввести новую меру поддержки семей с детьми – раздавать учащимся «школьные коробки» по аналогии с «коробкой для новорожденного». Набор товаров в них должен различаться в зависимости от возраста ребенка. С такой инициативой в минпросвещения обратился депутат МО Петербурга – поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Новый учебный год для миллионов россиян означает начало дорогостоящих сборов детей, особенно сильно это сказывается на бюджете семей, в которых воспитываются несколько школьников, отметил Ветров. С учетом этого, по его мнению, нужно взять на вооружение опыт некоторых регионов, которые раздают молодым семьям «коробки для новорожденных» с самыми необходимыми товарами. Подобные наборы можно ввести и для учеников, причем важно адаптировать их на возраст конкретного ребенка, считает автор инициативы.

В числе прочего, в такие «школьные коробки» можно класть канцелярские принадлежности, дополнительные учебные пособия, элементы школьной и спортивной формы, привел пример депутат. Многодетным семьям такие наборы нужно раздавать бесплатно, а остальным – продавать по льготным ценам, заключил депутат.

В этом году на подготовку детей к школе россиянам в среднем придется потратить 15-20 тыс. рублей, сообщил гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, в сравнении с прошлым годом цены на базовый набор школьника не сильно изменились, хотя некоторые позиции немного подорожали, особенно если речь идет о товарах из европейских стран. Чтобы сэкономить, эксперт посоветовал покупать все необходимое заранее.

Ранее Ветров призвал приравнять «энергетическое мороженое» к табаку и алкоголю.