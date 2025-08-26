На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, какой диагноз часто предшествует раку шейки матки

Врач Ахмеров: раку шейки матки часто предшествует дисплазия
close
Depositphotos

Рак шейки матки развивается довольно медленно. Чаще всего ему предшествует дисплазия, то есть патологические изменения эпителия. Об этом в интервью РИАМО сообщил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров. По его словам, данное онкологическое заболевание чаще всего выявляют уже на поздних стадиях, года эффективность лечения значительно снижается.

К слову, как предупреждал в беседе с «Москвой 24» акушер-гинеколог, репродуктолог Павел Базанов, не стоит игнорировать острую и резкую боль внизу живота, которая со временем не утихает или сопровождается повышенной температурой, тошнотой и рвотой. Кроме того, должны настораживать болезненные ощущения во время интимной близости.

«Если эту патологию (дисплазию. — «Газета.Ru») вовремя выявить, прогноз будет благоприятным. Главная проблема — в низкой информированности. Женщины либо не знают, что нужно проходить регулярные скрининги, либо пренебрегают ими», — отметил Ахмеров.

Он добавил, что в большинстве случаев развитие рака шейки матки связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который, по оценкам экспертов, присутствует у 70-80% женщин репродуктивного возраста. Наиболее опасными при этом считаются онкогенные штаммы ВПЧ 16 и 18 типов.

Недавно американские ученые из Университета Колорадо представили инновационный тест Teal Wand, позволяющий женщинам самостоятельно проходить скрининг на рак шейки матки в домашних условиях.

Ранее в России придумали способ усиления действия химиотерапии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами