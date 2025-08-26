Врач раскрыл, какой диагноз часто предшествует раку шейки матки

Рак шейки матки развивается довольно медленно. Чаще всего ему предшествует дисплазия, то есть патологические изменения эпителия. Об этом в интервью РИАМО сообщил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров. По его словам, данное онкологическое заболевание чаще всего выявляют уже на поздних стадиях, года эффективность лечения значительно снижается.

К слову, как предупреждал в беседе с «Москвой 24» акушер-гинеколог, репродуктолог Павел Базанов, не стоит игнорировать острую и резкую боль внизу живота, которая со временем не утихает или сопровождается повышенной температурой, тошнотой и рвотой. Кроме того, должны настораживать болезненные ощущения во время интимной близости.

«Если эту патологию (дисплазию. — «Газета.Ru») вовремя выявить, прогноз будет благоприятным. Главная проблема — в низкой информированности. Женщины либо не знают, что нужно проходить регулярные скрининги, либо пренебрегают ими», — отметил Ахмеров.

Он добавил, что в большинстве случаев развитие рака шейки матки связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который, по оценкам экспертов, присутствует у 70-80% женщин репродуктивного возраста. Наиболее опасными при этом считаются онкогенные штаммы ВПЧ 16 и 18 типов.

Недавно американские ученые из Университета Колорадо представили инновационный тест Teal Wand, позволяющий женщинам самостоятельно проходить скрининг на рак шейки матки в домашних условиях.

Ранее в России придумали способ усиления действия химиотерапии.