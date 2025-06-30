В России придумали способ усиления действия химиотерапии

Ученые из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ) и Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН создали и запатентовали новое соединение, которое усиливает эффективность антибиотика доксорубицина для борьбы с лекарственной устойчивостью при раке шейки матки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

Соединение основано на веществе метаболит, выделяемом из корня солодки. Оно усиливает эффект накопления антибиотика в опухолевых клетках. Испытания средства проводились на культуре клеток.

«Предлагаемое соединение усиливает чувствительность опухолевых клеток к действию доксорубицина, увеличивая уровень его внутриклеточного накопления в результате блокировки насосной функции P-гликопротеина. [Оно] может быть использовано для разработки лекарственных препаратов, применимых в клинической медицине», — говорится в патенте.

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Ранее ученые нашли новую «мишень» для лечения самого агрессивного вида рака груди.